Хабаровск, 4 августа, 2021, 07:15 — ИА Регнум. В Хабаровском крае отмечается небольшое снижение уровня заражений коронавирусом, но, в целом, показатели остаются достаточно высокими. За неделю было зарегистрировано 2245 новых случаев COVID-19 против 2307 на предыдущей неделе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 4 августа.

Коронавирус

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Наблюдается увеличение количества заболевших в возрастной группе от 50 лет и старше, но в количественном отношении сохраняется высокий уровень заболеваемости COVID-19 у жителей от 30 до 49 лет.

«По клиническим формам COVID-19 проявляется в 73% случаях в виде ОРВИ, пневмонии составляют 20,8%. Количество внебольничных пневмоний по сравнению с прошлой неделей увеличилось на 20%. Бессимптомно коронавирусом болеет порядка 6% жителей края. Заболеваемость среди детей не увеличилась, но стали чаще болеть подростки. За неделю заболело 103 ребёнка», — сказала руководитель Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева.

Для лечения больных COVID-19 развернуто 1992 койки. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 66 394 носителя коронавируса (+309 за минувшие сутки), 59 890 человек выздоровели, скончались 636 (+4 за сутки).

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье отмечается рост летальных случаев от осложнений COVID-19 среди 35−40-летних жителей края, при этом средний возраст умерших — 60−70 лет.