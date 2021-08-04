Симферополь, 4 августа, 2021, 06:59 — ИА Регнум. Власти Крыма потребуют от Киева возмещения ущерба, нанесённого водной блокадой полуострова, в суде. Сумма иска составит около 1,4 млрд рублей, сообщил 4 августа журналистам заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«В судебные органы будем подавать (иски — ред.) по мере готовности. — сначала по водной блокаде. Цифру уже назвали, это порядка 1,4 трлн рублей», — сказал он.

Сейчас, по словам Фикса, крымские власти продолжают работу по подтверждению размера ущерба, нанесённого действиями Киева. В правоохранительные органы направлены обращения о привлечении к уголовной ответственности 12 организаторов блокады.

Аналогичные иски в Крыму планируют подать в суд из-за энергетической, транспортной, продовольственной и банковской блокады полуострова.