Новый президент Ирана выступил с речью на церемонии инаугурации
Тегеран, 4 августа, 2021, 07:10 — ИА Регнум. 3 августа новый президент Ирана Эбрахим Раиси выступил с речью на церемонии своей инаугурации. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Церемония утверждения новоизбранного президента Исламской Республики Иран Сейеда Эбрахима Раиси началась 3 августа в присутствии Верховного лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи и ряда высокопоставленных государственных чиновников.
Президент назвал выборы проявлением религиозной демократии и отметил:
«Все люди были вовлечены в выборы 18 июня и попросили новое правительство изменить курс страны путем избрания и голосования, что в любом случае неизбежно».
«Послание народа на выборах явилось посланием перемен, а также борьбы с коррупцией, дискриминацией и несправедливостью, что демонстрировало необходимость решения экономических, социальных и культурных проблем иранского общества», — сообщил Раиси.
Он отметил: «Иранский народ хочет, чтобы новое правительство внесло большие изменения, и у правительства есть серьезные планы в этом отношении».