Тегеран, 4 августа, 2021, 07:07 — ИА Регнум. 3 августа министр иностранных дел Боснии, министр туризма Ганы и спикер сирийского парламента прибыли в Тегеран для участия в церемонии инаугурации Эбрахима Раиси в качестве нового президента Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На данный момент около 115 официальных лиц из 73 стран выразили готовность принять участие в церемонии, запланированной на 5 августа.

10 глав государств, 20 спикеров парламента, 11 министров иностранных дел, 10 министров из различных ведомств, а также главы комиссий и парламентских делегаций входят в число официальных лиц, которые выразили готовность принять участие в церемонии, на которой Эбрахим Раиси должен принести присягу в качестве нового президента Исламской Республики Иран.

Главы и официальные лица 11 международных и региональных организаций, которые были приглашены на церемонию, также выразили готовность принять участие.

13-е президентские выборы прошли по всей стране одновременно с шестым туром выборов в городские и сельские советы, первым промежуточным сроком для дополнительных выборов в 11-й парламент и вторым промежуточным сроком для выборов в Совет экспертов.

Из более чем 59,3 миллиона избирателей, имеющих право голоса, почти 29 миллионов приняли участие в общенациональном мероприятии, посвященном президентским выборам. Эбрахим Раиси выиграл президентскую гонку, набрав 17 926 345 голосов из общего числа 28 933 004 бюллетеней.