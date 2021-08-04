Тегеран, 4 августа, 2021, 06:58 — ИА Регнум. 3 августа министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 91 785, причем 378 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 378 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 91 785», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 39 019 новых случаев заражения COVID-19, при этом 4838 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 3 424 650 пациентов из общего числа 3 979 727 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

5793 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 10 741 956 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса.