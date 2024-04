Токио, 4 августа, 2021, 06:35 — ИА Регнум. На Олимпийских играх в Токио в беге на 400 метров с барьерами победу с новым мировым рекордом (51,46 секунды) одержала американка Сидни Маклафлин. Она побила собственное же предыдущее достижение (51,90), установленное 26 июня в ходе отборочных соревнований в США.

filip bossuyt Бег с барьерами

На втором месте также спортсменка из США Далайла Мухаммад (+0,12). Бронзовая медаль у бегуньи из Нидерландов Фемке Бол (+0,57).

