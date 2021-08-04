Москва, 4 августа, 2021, 05:49 — ИА Регнум. Противники газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) продолжат мешать его строительству и функционированию, заявил постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов.

Gazprom.ru Газопровод «Северный поток» соединяется с европейской газовой сетью двумя газопроводами OPAL и NEL

«К концу августа, как обещает оператор проекта, будет закончена вторая нитка, после чего будут проведены испытания, а потом произведено заполнение. Так что «Северный поток — 2» заработает. То, что ему будут вставлять палки в колеса, тоже понятно», — сказал дипломат в интервью «Известиям».

По словам Чижова, мешать продолжат не только работе СП-2, но и СП-1, введённого в эксплуатацию в 2011 году.

«Потому что есть судебное дело по газопроводу Opal, а Opal — это продолжение «Северного потока — 1». Польша инициировала судебное обжалование», — объяснил российский постпред.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что обе линии «Северного потока» соединяются с газопроводом Opal в немецком Лубмине. В июле 2021 года суд Евросоюза отклонил апелляцию Германии о расширении доступа компании «Газпром» к Opal, сохранив возможность бронировать только половину транзитной мощности газопровода.