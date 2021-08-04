Новосибирск, 4 августа, 2021, 05:43 — ИА Регнум. Первый заместить губернатора Новосибирской области Юрий Петухов поручил нарастить темпы вакцинации от коронавируса и максимально использовать выездные формы вакцинирования трудовых коллективов. В регион в ближайшее время должны поступить новые крупные партии вакцины. Об этом было сказано на селекторном совещании в областном правительстве сегодня, 4 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Donland.ru Вакцинация от коронавируса

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«Ваша задача сейчас — развернуть работу с организованными коллективами, прежде всего, обязательно отработать все предприятия, которые уже обращались в медицинские учреждения с заявками на вакцинацию своих сотрудников», — сказал он, обращаясь к руководству областного минздрава, главам районов и руководителям медорганизаций.

В регион в общей сложности поставлено 673 573 дозы вакцины, из них в июле — более 145 тысяч доз.