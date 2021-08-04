Москва, 4 августа, 2021, 03:49 — ИА Регнум. Очень жаркая погода до конца рабочей недели установится в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях и Ставропольском крае, сообщил 3 августа научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

30.mchs.gov.ru Жара

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По его словам, аномальная жара затронет многие регионы в европейской части России, но в некоторых континентальных регионах средняя температура достигнет 43 ºC.

«На нижней Волге, в Астраханской области очень жарко. До 43 ºC в Волгоградской области, в Ростовской области тоже до 43 ºC, как и на юге Ставрополья», — сказал глава Гидрометцентра.

Такое же аномальное повышение температуры, по словам Вильфанда, произойдёт в городах на Черноморском побережье.

«Отдыхающие едут за теплом, а там на самом деле жара… Даже на Черноморском побережье до 35 ºC и в районе Сочи тоже. В Симферополе 30−37 ºC, в Севастополе 30−35 ºC», — отметил он.