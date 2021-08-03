Москва, 4 августа, 2021, 02:57 — ИА Регнум. Ситуация с распространением коронавируса в России остаётся напряжённой, заявила 3 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Дарья Драй ИА REGNUM Глава Роспотребнадзора Анна Попова

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«Она, безусловно, остается пока достаточно напряженной. Вместе с тем мы видим снижение еженедельных темпов прироста заболевших, и это говорит о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса», — сказала она в интервью газете «Комсомольская правда».

По данным ведомства, выявленные заражения за последние три недели июля в 68,8% случаев связаны с дельта-штаммом коронавируса, что является самым большим показателем за всю историю наблюдений.

Основной задачей для России Попова назвала максимальный охват населения прививками. По её словам, из всех, кто привился хотя бы одной дозой вакцины, заражаются не более 2,5%, а их тех, кто получил обе дозы, — 0,7−0,8%. Она добавила, что российские вакцины от коронавируса защищают от новых штаммов, и что привиться можно любой из них.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Роспотребнадзора Анна Попова прошла ревакцинацию от COVID-19.