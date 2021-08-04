Северная Македония, 4 августа, 2021, 08:34 — ИА Регнум. По приказу президента Сербии Александра Вучича, четыре вертолета с 16 военными и сотрудниками отделения по чрезвычайным ситуациям МВД Сербии прибыли 3 августа в регион города Куманово в Северной Македонии, чтобы помочь в тушении лесных пожаров.

Mediaportal.vojvodina.gov.rs Александр Вулин

Такой вид помощи является частью инициативы Open Balkan, заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин, который приехал в Северную Македонию вместе с начальником отделения по чрезвычайным ситуациям МВД Сербии Лукой Чаушичем.

«Сразу после разговора с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым президент Вучич приказал МВД сделать все, чтобы помочь нашим друзьям в Северной Македонии, несмотря на то, что и у нас в стране бушуют пожары», — процитировало агентство «Танюг» слова Вулина.

Вулин добавил, что у Северной Македонии нет никого ближе Сербии. «Балканы должны принадлежать балканцам. И кода балканцы вместе работают, когда заботятся о пространстве, на котором живут, когда никто со стороны им не указывает, как им надо поступать, тогда они самые успешные», — полагает глава МВД Сербии.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич с премьер-министрами Албании и Северной Македонии Эди Рамой и Зораном Заевым подписал в Скопье ряд документов о создании зоны свободной торговли под названием Open Balkan.