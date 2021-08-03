Бишкек, 3 августа, 2021, 23:42 — ИА Регнум. Киргизия в настоящее время располагается на 63-м месте в медальном зачете на олимпийских играх в Токио, передает корреспондент ИА REGNUM.

Paul Hudson Олимпийские медали

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В копилке страны насчитывается две медали — серебряную завоевал Акжол Махмудов в состязаниях по греко-римской борьбе, а бронзовую смогла заполучить Мээрим Жуманазарова на турнире по женской борьбе.

Среди стран Туркестанского региона лучших результатов добились спортсмены из Узбекистана (28-е место), на счету которых два «золота» и «бронза».

Атлеты из Туркмении (70-е место) завоевали только одну серебряную медаль, а сборная Казахстана (75-е место) включила в свой актив три бронзовых медали.

Команда Таджикистана окончила свое выступление на проходящей в японской столице олимпиаде без медалей.

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