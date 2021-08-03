Пентагон: США не оставят в покое талибов*
* талибов — запрещённая в России организация
Вашингтон, 3 августа, 2021, 23:20 — ИА Регнум. Авиаудары американских ВВС по позициям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане будут продолжены, сообщил 3 августа журналистам глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби.
Иван Шилов ИА REGNUM
Авиаудар
Отметив, что обстановка в Афганистане остаётся «тревожной», представитель американского военного ведомства сообщил о полномочиях, которые есть у его руководства.
«Мы признаём, что наносим и продолжим наносить авиаудары для их (афганских военных — прим. ИА REGNUM) поддержки».
Он добавил, что ВВС республики также продолжает бомбить позиции боевиков, причём афганских авиаударов больше, чем американских.