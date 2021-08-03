Скопье, 4 августа, 2021, 02:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 3 августа заявил о том, что на территории страны выявлено 13 очагов пожара, причем большинство из них локализованы.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Македония

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, к тушению огня привлечены два вертолета ВВС, еще четыре вертолета должны прибыть из Сербии, при этом продолжаются переговоры о помощи со странами — союзницами Северной Македонии по НАТО.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сотрудничестве Болгарии и Северной Македонии в борьбе с пожарами в районе Кочана. Пожары в Северной Македонии возникли на фоне аномальной жары.