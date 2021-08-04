Тирана, 4 августа, 2021, 03:16 — ИА Регнум. Президент Албании Илир Мета 3 августа заявил, что в стране присутствуют 70 очагов пожара.

President.al Илир Мета

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Мета назвал пожары угрозой природным богатствам страны и призвал использовать для борьбы с огнем механизмы гражданской обороны. Политик подчеркнул, что лично он предупреждал об опасности пожаров еще месяц назад.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в районе Карабуруна и Курбина. В результате пожара уже погиб один человек, а двое оказались в больнице.