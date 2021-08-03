Тирана, 3 августа, 2021, 22:47 — ИА Регнум. В Албании 3 августа сообщили о том, что в результате пожара в деревне Асим Зенели в округе Джирокастра умер 60-летний мужчина.

Пожар

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, супруга мужчины и еще один человек находятся в больнице.

Министр обороны Албании Нико Пелеши ранее призвал жителей выказывать сотрудничество государственным структурам и не игнорировать приказы об эвакуации. Президент Албании Эди Рама 3 августа заявил, что в стране выявлено около 70 очагов пожара.