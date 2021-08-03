Скопье, 3 августа, 2021, 22:36 — ИА Регнум. В Северной Македонии в результате исследования 3658 образцов выявили 37 новых носителей коронавируса. Еще 23 человека выздоровели. Об этом, как передает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, сообщили 3 августа в министерстве здравоохранения республики.

Revizionist Памятник Революции. Куманово, Северная Македония

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По официальным данным, с начала эпидемии в стране выявили 156 543 случая заражения, при этом население республики немногим превышает два миллиона человек.

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Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 5494. Кроме того, 150 422 пациента в стране выздоровели. Лечение в стране проходят 627 человек, и это число увеличилось в полтора раза всего за два дня. В минздраве страны уже заявили о возможности повторного ввода ограничений.