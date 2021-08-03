Приштина, Сербия, 3 августа, 2021, 22:29 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Косово 3 августа сообщили о том, что за сутки прошли вакцинацию от коронавируса 17 тысяч 322 человека. Это новый рекорд.

NIAID Вакцинация

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово было проведено 445 тысяч 650 вакцинаций от коронавируса, причем 155 907 человек уже получили обе дозы вакцины.

За день в Косово было выявлено 110 носителей коронавируса, при этом умер еще один пациент с диагнозом COVID-19 — число смертей теперь возросло до 2267. Всего в Косово зарегистрировано 108 623 носителей коронавируса.