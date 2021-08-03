Рим, 3 августа, 2021, 22:19 — ИА Регнум.

Власти Италии рассматривают возможность выделения средств на значительное снижение цен на коронавирусные экспресс-тесты, сообщил во вторник, 3 августа, глава конференции регионов страны Массимилиано Федрига.

Правительство Италии

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Цены предполагается снизить вдвое, для несовершеннолетних граждан они должны стать еще дешевле. В свою очередь власти регионов могут последовать примеру правительства, что позволит снизить стоимость тестов еще больше, отметил Федрига.

Как сообщалось ранее, в настоящее время в разных регионах страны стоимость экспресс-тестов составляет от 15 до 40 евро.

По данным на3 августа, в Италии умерли128 115человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на27(днем ранее — на23). Число подтвержденных носителей выросло на4845(днем ранее — на3190). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 363 374 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены94 216человек — на1199 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали32 035 124человека, что составляет53,19% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. 6 августа 2021 года вступят в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не будут касаться обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом).