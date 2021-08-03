Рим, 3 августа, 2021, 21:59 — ИА Регнум. В новом учебном году школьники Италии должны ездить в образовательные учреждения на особых автобусах, с таким заявлением во вторник, 3 августа, выступил глава национальной ассоциации директоров школ Антонелло Джаннелли.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

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"В других странах школьные автобусы — обычное явление, но Италия к их числу не относится», — посетовал Джаннелли, предложив использовать эпидемию как повод для решения проблемы: в настоящее время коронавирусом в Италии чаще всего заражаются именно подростки и молодые люди, появление школьных автобусов может расцениваться как шаг в борьбе с COVID-19.

По данным на3 августа, в Италии умерли128 115человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на27(днем ранее — на23). Число подтвержденных носителей выросло на4845(днем ранее — на3190). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 363 374 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены94 216человек — на1199 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали32 035 124человека, что составляет53,19% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. 6 августа 2021 года вступят в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не будут касаться обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом).