Абу-Даби, 3 августа, 2021, 21:44 — ИА Регнум. О захвате вооружёнными бандитами танкера Asphalt Princess неподалёку от побережья ОАЭ 3 августа сообщает Sky News.

Цитата из к/ф «Пираты XX века» реж Борис Дуров. 1979. СССР Захват

Уточняется, что захваченный танкер шёл под флагом Панамы из города Хаур-Факкан (ОАЭ) в порт Сухар (Оман). На его борт забрались восемь или девять вооружённых людей.

Комментируя эту информацию, представитель Форин-офиса (британский МИД) заявил: «Мы срочно расследуем инцидент на судне у побережья ОАЭ».

Ранее стало известно, что по крайней мере четыре судна разослали предупреждения о том, что потеряли контроль над своим управлением в Оманском заливе.