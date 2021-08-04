Порт-о-Пренс, 4 августа, 2021, 07:41 — ИА Регнум. Мартина Моиз, бывшая первая леди Гаити, была найдена раненой на полу рядом с телом ее мужа, президента Жовенеля Моиза, 7 июля. Ей удалось выжить во время покушения и теперь она проливает свет на события той страшной ночи, чтобы помочь найти преступников, сообщает 3 августа CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийца

Репортер CNN взял у Моиз эксклюзивное интервью, при этом пообещав не раскрывать информацию о ее месте нахождения, так как женщина боится за свою жизнь. Она до сих пор залечивает раны и носит гипс на правой руке.

Главное, на что Моиз обратила внимание той ночью, было отсутствие личной охраны президента, когда убийцы ворвались в его резиденцию. Этому нет объяснения, потому что охрану никто не отпускал и она должна была быть на посту.

Бывшая первая леди рассказала, что ворвавшиеся в спальню что-то искали, бегая по комнате и повторяя: «это не то, не то». В итоге они, очевидно, нашли что-то и сказали: «вот оно». Однако Моиз не знает, что именно это был за предмет.

После этого, рассказывает жена убитого, убийца подошел к ее мужу, который еще был жив, и позвонил кому-то. Человек на другой стороне телефона попросил описать президента и преступник это сделал. Убедившись в том, что в комнате находится именно президент, некто в телефоне отдал приказ и Жовенеля застрелили.

Моиз заявила, что продолжит добиваться правосудия и искать того, кто оплатил убийство и отдал приказ нажать на курок. По ее словам, «главный человек» еще не был пойман, а арестованы только те, кто выполнял «черную работу».

Напомним, всего по делу об убийстве президента были задержаны 27 человек. Еще шестеро объявлены в розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля вдова Жовенеля МоизаМартин Моиз вместе со своими детьми покинула Гаити и направилась на лечение в США.