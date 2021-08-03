Вашингтон, 3 августа, 2021, 22:11 — ИА Регнум. Голливудский актёр Хью Джекман записал видеообращение для своих фанатов. Он разместил ролик в личном Instagram-аккаунте.

Dick Thomas Johnson Хью Джекман

https://www.instagram.com/p/CSE_N1FHu78/

На видео Джекман показал результат хирургического вмешательства на его лице. Актёр дал несколько советов своим подписчикам: «…проверяйте кожу почаще, пожалуйста, не думайте, что с вами этого не случится, и, прежде всего, пользуйтесь солнцезащитным кремом».

ИА REGNUM напоминает, что Хью Джекман несколько лет болен раком кожи. Периодически врачи удаляют новообразования на его лице, из-за чего актёру приходится переносить съёмки в кино.