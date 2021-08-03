Москва, 3 августа, 2021, 22:10 — ИА Регнум. Блогер Карина Кросс (настоящее имя — Карина Лазарьянц) представила клип на совместную песню с группой «Мумий Тролль» под названием «Время утекай». Ролик доступен на YouTube-канале Лазарьянц с 3 августа.

Mumiy Troll Группа «Мумий Тролль»

В съёмках клипа приняли участие блогер Валя Карнавал и актёр Ян Цапник. Как указано в подписи к ролику, основная задача песни и клипа — «примирить два поколения» и «показать, что зумеры и бумеры способны находить общий язык».

ИА REGNUM напоминает, что оригинальная песня «Утекай» была записана группой «Мумий Тролль» ещё в 1997 году. Она вошла в состав дебютного альбома коллектива под названием «Морская».