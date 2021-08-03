Москва, 3 августа, 2021, 20:26 — ИА Регнум. Эстонский консул Март Лятте, высланный в прошлом месяце из России, занимался сбором данных о планах Москвы относительно Арктики.

Шпион

Как сообщили 3 августа в ФСБ, Лятте намеревался добыть информацию у гражданина России, с которым он провёл несколько встреч.

Ведомство подчёркивает, что эстонский дипломат осознавал, что добывает сведения закрытого характера.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июля ФСБ задержала Лятте в Санкт-Петербурге. Он должен был до 9 июля уехать из России, поскольку такая деятельность несовместима с работой дипломата.