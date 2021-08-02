Киев, , 14:55 — REGNUM Президент Владимир Зеленский призвал Россию «навсегда забыть о том, что Украина забудет о Крыме».

Крым наш! Дарья Антонова © ИА REGNUM

Об этом он заявил на форуме 2 августа, рассуждая о ходе подготовки к саммиту «Крымской платформы», передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский подчеркнул, что Украина не будет поднимать вопрос Крыма только в единственном случае — «если будет поднимать в Крыму украинский флаг».

Президент отметил, что проект «Крымская платформа» поддержали «десятки международных партнеров» Украины. По мнению Зеленского, таким образом официальный Киев возвращает вопрос Крыма в мировую повестку дня, «чтобы потом вернуть его домой».

Глава Украины заявил, что на начало августа 29 государств, в том числе ведущие мировые державы, подтвердили своё участие в саммите и готовность подписать совместную декларацию.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в офисе Зеленского заявили, что в ходе саммита каждый партнер, который будет участвовать в мероприятии, должен определиться с форматом привлечения к «возвращению Крыма». Среди возможных вариантов — экспертное сотрудничество, обмен информацией или финансовая помощь. Также в Киеве рассчитывают, что по результатам саммита в западных странах появится отдельное должностное лицо, в обязанности которого входили бы вопросы деятельности «Крымской платформы».