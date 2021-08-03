Ниш, Сербия, 3 августа, 2021, 20:11 — ИА Регнум. В Сербии началась четвертая волна эпидемии коронавируса. Такое мнение высказал 3 августа директор Университетского клинического центра в городе Ниш Зоран Перишич.

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При этом Перишич отметил, что большинство зараженных — это люди, которые не были привиты.

По словам сербского врача, среди зараженных примерно 1−3% вакцинированных, но у них болезнь развивается в более легкой форме, и их «проще лечить».

«В отделения для больных ковидом в Детской больнице в Нише время от времени поступают дети, которые болеют COVID-19. В настоящее время их двое, и они идут на поправку», — добавил Зоран Перишич.

Напомним, что сербские врачи ранее призвали население привиться от коронавируса, так как они считают, что это единственный способ остановить пандемию.