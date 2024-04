Вашингтон, 3 августа, 2021, 19:48 — ИА Регнум. Канадский исполнитель The Weeknd (настоящее имя — Абель Тесфайе) анонсировал песню под названием Take My Breath. О выходе композиции он сообщил в своём Twitter-аккаунте 3 августа.

Музыкант опубликовал фрагмент проморолика женской олимпийской сборной США по лёгкой атлетике. На видео появляются спортсменки Сидни Маклафлин, Далайлу Мухаммад, Атинг Му и Габриэль Томас — на видео также слышен отрывок новой песни The Weeknd. Композиция Take My Breath выйдет 6 августа 2021 года.

Ранее пользователи Сети решили, что The Weeknd станет приглашённым артистом в новом альбоме рэпера Канье Уэста. Поводом для этого стал опубликованный Уэстом скриншот телефонного списка вызовов, на котором видно, что он и Тесфайе в последнее время много общаются.