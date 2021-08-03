Белград, , 19:29 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич готов ответить на все обвинения в его связях с мафией, которые криминальный авторитет Велько Беливук ранее озвучил во время допроса в прокуратуре Сербии. Об этом Вучич заявил 3 августа.

Александр Вучич Predsednik.rs

При этом президент Сербии добавил, что он согласен дать показания на полиграфе.

Вучич полагает, что они с министром внутренних дел Сербии Александром Вулиным правильно поступили, когда решили заявить в полицию на самих себя — теперь они вдвоем могут рассказать все, что знают, и доказать, что те, кто говорят о связях президента и министра обороны Сербии с мафией, лгут.

«Уже много дней СМИ ведут кампанию против нас вместо того, чтобы сказать — они молодцы, они расправились с криминалом и мафией. Теперь, когда полиция получила заявление на нас обоих, она должна нас допросить», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Напомним, что ранее Велько Беливук заявил на допросе у прокурора, что Александр Вучич требовал у него ряд «услуг», в том числе усмирения футбольных фанатов на трибунах, которые регулярно во время матчей выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес президента Сербии. Позже в сербских СМИ появилось и имя министра обороны Александра Вулина как одного из сообщников мафии. Поэтому Вучич и Вулин попросили мэра города Нови Сад Милоша Вучевича подать на них заявление в полицию. Вучевич сделал это 3 августа.