Таллин, 3 августа, 2021, 19:10 — ИА Регнум. На создание специальной системы COVID-сертификатов были потрачены немалые средства, однако визуальная проверка QR-кода сводит все меры безопасности при создании такого документа на нет. Об этом заявил специалист в сфере инфотехнологий, соучредитель технического портала Geenius. ee Хенрик Роонемаа, сообщил sputnik-meedia.ee.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Поводом к такой оценке стало недавнее предложение министра здоровья и труда Эстонии Танеля Кийка проверять COVID-сертификаты визуально на бумажных носителях, чтобы ускорить процедуру проверки.

По словам Роонемаа, в интернете уже распространяются различные способы создания фальшивых сертификатов о вакцинации: «У нас ведь специально создавали какое-то огромное электронное решение, QR-коды, именные сертификаты, проверку через интернет, а теперь приходит министр и говорит, что мы вообще-то и не собираемся это использовать, достаточно бумажки».

По его оценке, предложение министра — «совершенный нонсенс, потому что бумага все стерпит. Ее детсадовский ребенок может подделать за пять минут». Специалист уверен, что на массовых и публичных мероприятиях COVID-сертификаты надо проверять не визуально, а с помощью QR-кода, дабы избежать поддельных справок.