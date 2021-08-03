Нью-Йорк, США, 3 августа, 2021, 18:42 — ИА Регнум. Take-Two Interactive объявила, что по итогам второго квартала 2021 года в мире продано уже более 150 млн копий игры Grand Theft Auto V (GTA V). Об этом 3 августа сообщает портал Wccftech.

GTA V

Что касается другой популярной игры издателя — Red Dead Redemption 2, то она разошлась тиражом более 38 млн копий. Take-Two также сообщила, что релиз Tiny Tina's Wonderlands (игра во вселенной Borderlands) состоится в четвёртом финансовом квартале 2022 финансового года (январь-март 2022-го) и заявила, что в 2023 и 2024 годах выпустит 41 игру.

Напомним, релиз GTA V состоялся почти 8 лет назад, игра вышла на консолях PS3 и Xbox 360 17 сентября 2013 года, на ПК — 14 апреля 2015-го. Студия Rockstar планирует выпустить улучшенную версию GTA V для консолей нового поколения 11 ноября 2021 года.