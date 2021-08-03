Рига, 3 августа, 2021, 18:41 — ИА Регнум. В июле нынешнего года средняя температура воздуха в Латвии составила +21,5 градуса, что является повторением абсолютного рекорда показателя июля 2010 года. Об этом сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии со ссылкой на собственные данные.

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Средняя температура воздуха в июле оказалась на 4,1 градуса выше нормы. В июле в разных местах республики были побиты 55 рекордов жары, пять из которых — десятилетние рекорды максимальной температуры воздуха. Максимальная температура воздуха в +33,7 градуса была зафиксирована 13 июля в Лиепае и 16 июля — в Даугавпилсе.

Среднее количество осадков в Латвии в июле составило 57 миллиметров или 76% от месячной нормы.

Так как июнь со средней температурой в +18,9 градуса был самым теплым месяцем в истории метеорологических наблюдений в стране, получается, что лето 2021 года стало самым жарким с момента начала обработки таких данных в 1924 году.