Вашингтон, 3 августа, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Эпатажная исполнительница Лиззо анонсировала новую песню. О выходе сингла она сообщила в своём Instagram-аккаунте 3 августа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

https://www.instagram.com/p/CSE_RuLFo4v/

Композиция под названием RUMORS («Слухи») выйдет на цифровых площадках 13 августа 2021 года. Песня станет первым выпущенным треком Лиззо после её двухлетнего творческого перерыва.

Ранее Лиззо сообщила о своей беременности. По её словам, отцом ребёнка является актёр Крис Эванс, известный по роли Капитана Америки в фильмах студии Marvel.