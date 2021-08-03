Певица Лиззо объявила о выходе нового сингла
Вашингтон, 3 августа, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Эпатажная исполнительница Лиззо анонсировала новую песню. О выходе сингла она сообщила в своём Instagram-аккаунте 3 августа.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Музыка
https://www.instagram.com/p/CSE_RuLFo4v/
Композиция под названием RUMORS («Слухи») выйдет на цифровых площадках 13 августа 2021 года. Песня станет первым выпущенным треком Лиззо после её двухлетнего творческого перерыва.
Ранее Лиззо сообщила о своей беременности. По её словам, отцом ребёнка является актёр Крис Эванс, известный по роли Капитана Америки в фильмах студии Marvel.