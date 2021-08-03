Екатеринбург, 3 августа, 2021, 18:12 — ИА Регнум. В Екатеринбурге может появиться новая зелёная зона рядом с парком «Зелёная роща». Об этом сообщили в Фонде святой Екатерины.

Алексей Лазарев В парке

Ожидается, что в границах улиц 8 Марта, Большакова, Шейнкмана появится новый современный парк. К проектированию парка хотят привлечь немецкое бюро GMP.

Фонд планирует выделить финансирование на организацию нового зелёного пространства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге заканчивают реконструкцию парка XXII Партсъезда.