Вашингтон, 3 августа, 2021, 18:10 — ИА Регнум. Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена среди американцев снизился до 52% по сравнению с 62% в предыдущем месяце. Это происходит на фоне новой вспышки COVID-19 в Штатах, сообщает 3 августа Prensla Latina со ссылкой на опрос, проведенный Центром американских политических исследований при Гарвардском университете и The Harris Poll.

Джо Байден

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Отмечается, что также снизилось одобрение деятельности Конгресса. Цифра упала на 9% по сравнению с прошлым месяцем, а неодобрение составляет 46%.

При этом 36% опрошенных считают, что борьба с COVID-19 является самой важной проблемой в США, важнее экономики и трудоустройства.

При этом местные СМИ отмечают, что несмотря на снижение популярности Байдена, его рейтинг всё еще выше, чем у его предшественника Дональда Трампа, чей рейтинг никогда не превышал 50%.