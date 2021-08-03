Бишкек, 3 августа, 2021, 18:03 — ИА Регнум. Сейчас в Киргизии проживают 564 человека, которым ранее делали операции по трансплантации органов. Об этом сегодня, 3 августа, на брифинге заявила главный специалист управления организации медпомощи минздрава Гуласыл Сутуева.

Екатеринбург.рф Вакцинация

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По словам представителя медицинского ведомства, среди них 400 насчитывается киргизстанцев с пересаженными почками и 164 с пересаженной печенью.

Она отметила, что у таких людей искусственно понижен иммунитет, поскольку им приходится до конца жизни принимать спецпрепараты, которые позволяют избежать отторжения пересаженных органов.

«И они становится более уязвимыми ко всем инфекциям, в том числе и к коронавирусу. Поэтому мы призываем всех граждан с пересаженными органами в обязательном порядке вакцинироваться от COVID-19», — подчеркнула представитель минздрава.

При этом Сутуева посоветовала таким пациентам всё же проконсультироваться с лечащим врачом перед получением прививки от коронавирусной инфекции.