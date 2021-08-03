Бишкек, 3 августа, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров сегодня, 3 августа, поздравил по телефону борца греко-римского стиля Акжола Махмудова с завоеванием серебряной медали на олимпийских играх в Токио.

Цитата из видео на YouTube Церемония открытия Олимпийских игр в Токио

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Глава государства отметил упорный многолетний труд и талант атлета, и выразил надежду на то, что Махмудов принесет «золото» в копилку киргизской сборной на следующей олимпиаде.

«Ты сегодня доказал, что являешься потомком великого Манаса (главный герой самого известного киргизского эпоса — Прим. ИА REGNUM), ведь не каждому суждено добиться серебряной медали на олимпиаде. Такие достижения не часто случались в истории отечественного спорта, поэтому они чрезвычайно важны и ценны для всех киргизстанцев», — подчеркнул глава Киргизии.

Также президент поздравил борца вольного стиля Мээрим Жуманазарову с завоеванием бронзовой медали на олимпийских играх.

Жапаров акцентировал внимание на том, что нынешняя плеяда талантливых спортсменок возродила женскую борьбу в Киргизии.

«Мы все верили, и Вы до конца боролись за честь нашей страны, проявив характер, мастерство и волю, добились победы над сильным соперником. Вся страна болела и переживала за Вас, и Вы оправдали наши надежды, подарив всем киргизстанцам счастье и радость», — резюмировал президент.