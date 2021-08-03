Москва, 3 августа, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Россия следует всем правилам в вопросах оформления документов для сотрудников своих консульств в США. Об этом 3 августа заявил заведующий кафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД РФ Иван Сурма в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«В действительности мы подаём документы своевременно, о чём посол уже заявил в своём интервью, и в принципе это выдерживается по всем канонам консульской службы со стороны России», — заявил Сурма.

«Там 60 человек ждут в подвешенном состоянии, плюс ещё члены их семей. В общей сложности — более 200 человек в ожидании, будет ли продление, причём некоторые ожидают уже с мая», — указал он.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о том, что американские власти усиливают «беспрецедентные ограничения» в отношении российских дипломатов. В частности, они предупредили посольство России в США о том, что 24 дипломатическим представителям необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за того, что истекает срок действия их виз.