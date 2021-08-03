Краснодар, 3 августа, 2021, 17:52 — ИА Регнум. В Краснодарском крае на 3 августа развёрнуто более семи тысяч коек для лечения пациентов с коронавирусом, это максимальное количество за весь период пандемии. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

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Только за последний месяц число ковидных коек к регионе увеличено на 60%. Так, с 3 июля пациентов с COVID-19 начали принимать ещё пять медучреждений. Всего на 3 августа в 26 медучреждениях Краснодарского края развернуто 7090 коек, занято на данный момент 5997. Ещё месяц назад действовало 4 491 место. Отметим, что последний пик заболеваемости коронавирусом в регионе был зафиксирован 18 января 2021 года — тогда действовало 27 инфекционных госпиталей с 6631 койкой, из которых занята была 5201.

На 3 августа в регионе число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 59 837, в том числе 260 носителей выявили за минувшие сутки. Выздоровели 47 357 жителей, 4,3 тыс. скончались. 105 пациентов находятся в тяжёлом состоянии. Добавим, что по данным на утро 3 августа оперштаб приводил данные о 3103 пациентах в ковид-стационарах и 5077 пациентах, лечащихся на дому.