Воронеж, 3 августа, 2021, 17:41 — ИА Регнум. Доцент Воронежского государственного медицинского университета признан судом виновным в получении взяток — следствию удалось доказать 30 эпизодов преступлений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 3 августа в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

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Как установлено в суде, преподаватель в январе 2019 года получил от старосты одной из учебных групп 450 тысяч рублей в качестве взятки — деньги были собраны со студентов шестого курса фармацевтического факультета. За вознаграждение доцент обещал студентами положительные оценки при проведении государственной итоговой аттестации 2018−2019 учебного года.

В ходе следствия и в суде преподаватель свою вину не признал. Однако суд счёл доказательства, представленные государственным обвинителем прокуратуры района, достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Доценту назначено наказание в виде трёх лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также ему запрещено занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями в образовательных учреждениях, на срок в два с половиной года. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.