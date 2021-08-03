Москва, 3 августа, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Эксперты прокомментировали предложение Минтранса РФ ужесточить требования к техосмотру, пишет 3 августа «Коммерсантъ».

U.S. Air Force Техосмотр

Минтранс РФ будет требовать обязательное фото автомобиля с техническим экспертом, который провёл его проверку. Предложение Минтранса РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Одним из ключевых нововведений реформы техосмотра является съёмка автомобиля на пунктах ТО и фиксация координат процесса. С помощью этого нововведения планируется исключить попытки фиктивного техосмотра.

«Сейчас процесс прохождения ТО подтверждают две фотографии транспортного средства, сделанные спереди и сзади, — пишет издание. — В Минтрансе признают, что «участились факты фальсификации» снимков и загрузки их в информационную систему техосмотра ЕАИСТО МВД».

Министерство требует, чтобы на первой фотографии (сделанной до начала проверки) автомобиль был снят одновременно спереди и сбоку, рядом должен стоять проверяющий его технический эксперт (в полный рост лицом к камере). На втором снимке будет то же самое, но в конце проверки и автомобиль будет снят сзади. При этом «файлы не должны подвергаться редактированию».

Комментируя эту инициативу, заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов заявил, что обязательное фотографирование технического эксперта сделает подделку техосмотра трудной задачей.

Председатель совета директоров группы компаний «Техностайл» Раппа Ахъядов отметил, что тогда, если правила утвердят, на каждом пункте ТО нужен будет человек, занимающийся фотографированием. А нормы по запрету фотоэффектов он считает мыловыполнимыми из-за широких технических возможностей современных камер.