Ростов-на-Дону, 3 августа, 2021, 17:28 — ИА Регнум. В Ростовской области завершили вакцинацию от COVID-19 ещё 17 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 3 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

В настоящее время время участие в прививочной кампании приняли 1 млн 126,8 тыс. человек (+ 10 740 за сутки). Завершили вакцинацию от коронавируса 786,76 тыс. человек (+ 17 026 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростов-на-Дону несколькими днями ранее поступило 13 тыс. доз антиковидной вакцины: «Спутник V», «Спутник-лайт», «ЭпивакКорона» и «КовиВак».