Вашингтон, 3 августа, 2021, 19:42 — ИА Регнум. Вышел первый официальный мерчандайз по сериалу «Друзья». Об этом сообщила актриса Дженнифер Энистон в своём Instagram-аккаунте.

Сериал «Друзья»

https://www.instagram.com/p/CSE_t1TrrQd/

В коллекцию вошли футболки, худи, а также аксессуары с изображениями героев сериала и их цитатами. По словам Энистон, половина её дохода с продаж мерчандайза пойдёт на поддержку людей, пострадавших от COVID-19.

Ранее звезду сериала «Друзья» Кортни Кокс номинировали на премию «Эмми». Актриса выступила продюсером специального эпизода шоу Friends: The Reunion, который попал в список возможных победителей награды в категории «Лучший предварительно записанный выпуск».