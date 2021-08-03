Ростов-на-Дону, 3 августа, 2021, 16:55 — ИА Регнум. В Ростовской области скончались ещё 18 пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 3 августа.

Коронавирус

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались девять женщин в возрасте от 60 до 90 лет и девять мужчин в возрасте от 58 до 89 лет. Все пациенты имели хронические заболевания.

С начала пандемии в Ростовской области жертвами коронавируса стали 5 259 человек.