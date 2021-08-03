Рига, 3 августа, 2021, 16:52 — ИА Регнум. В понедельник, 2 августа, в Латвии сделали 8 640 тестов на коронавирус — положительными оказались 112 проб. Об этом сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Это первый случай с 18 июня нынешнего года, когда число новых заражений за сутки превысило сотню человек. Cуточное число инфицированных оказалось на 65% больше, чем неделю назад.

Доля положительных тестов оказалась равна 1,3%. Уровень заболеваемости (число новых случаев на 100 000 человек за две недели) составляет 42,2. Этот показатель непрерывно растет с 22 июля.

Информации о летальных исходах из-за коронавируса за 2 августа не поступало. За последние семь дней зарегистрировали 4 смерти от коронавируса. Общее число жертв болезни составляет 2556.