Рига, 3 августа, 2021, 16:48 — ИА Регнум. Утверждения ведущих вирусологов госучреждений Латвии о неуязвимости вакцинированных людей к коронавирусу являются ошибочными, а оптимистические ожидания от вакцин слишком завышены. Об этом сообщил портал гостелерадио страны lsm.lv, проведя проверку официальных данных.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Вакцинация

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Ранее эпидемиологи Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Латвии заявили, что вероятность заразиться в 93,6 раза меньше у тех, кто прошел полный курс вакцинации, и почти в 10 раз меньше — у получивших как минимум один укол.

Проверка исходных данных показала, что вакцины действительно эффективно снижают риск заражения, но в куда меньших значениях — приблизительно в 18 раз и в 2,7 раза.

Ошибки расчетов эпидиомилогов в местном СМИ связали с тем, что, считая частоту заражений среди привитых, они сравнивал ее не с аналогичными данными у непривитых, а у всей латвийской популяции населения (1,9 млн человек, в которые входят те же привитые).

Кроме того, заявленное центром число вакцинированных в 738 тысяч человек, на которую в своих расчетах по состоянию на 2 июля опирался SPKC, было достигнуто лишь тремя неделями позже, 22 июля.

Как сообщил lsm.lv, сама методика расчетов SPKC настолько некорректна, что рассчитанная по ней «возможность заболеть» у привитых латвийцев занижена не на десяток процентов, а во много раз.

По признанию журналистов, пресс-секретарь госведомства всячески игнорировала важные вопросы от журналистов, повторяя одни и те же общие фразы. В том числе и о важности борьбы с распространением дезинформации на темы «ковида».