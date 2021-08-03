Москва, 3 августа, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Российская экономическая модель, на неэффективность которой пеняет глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, есть результат как раз той политики, которую он и проводил. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал призывы Кудрина к тому, чтобы РФ производила товары вроде «айфонов», востребованные на внешнем рынке.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Делягин

«Сначала Кудрин вымаривал страну искусственно созданным денежным голодом, а теперь Силуанов продолжает это занятие, — сказал Делягин. — Господин Кудрин организовал социально-экономическую и финансовую политику в России так, что в РФ стало невозможно производить не только «айфоны», но и лопаты, йод и аскорбиновую кислоту. Таковы последствия запретительно дорогого кредита, а также налогового и административного террора. И это всё дело рук Кудрина, которым он, видимо, гордится. И именно господин Кудрин приложил в свое время огромные усилия для того, чтобы запихнуть Россию в ВТО и разрушить в России те производства, которые могли бы обеспечить нам выход на внешние рынки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее умозаключения Кудрина раскритиковал экономист Михаил Хазин.