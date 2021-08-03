Таллин, 3 августа, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Западноевропейские страны добились большего прогресса в вакцинации от коронавируса COVID-19 благодаря долгому практическому опыту ежегодной вакцинации взрослого населения. Об этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила на совещании специальной парламентской комиссии, сообщил гостелевидение ETV.

Mos.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

Каллас убеждена, что подобного опыта у Эстонии и стран бывшего советского блока не было. Своем мнение на заседании комиссии она повторила несколько раз, отметили журналисты.

Председатель комиссии Урмас Рейнсалу указал, что исключительно важно не допустить закрытия школ нынешней осенью и вакцинировать подростков. Кая Каллас в ответ пояснила Рейнсалу, что в общеобразовательных школах уже вакцинировано около 70% учителей, а иммунизация молодежи координируется совместно со школами.

На заседании сообщили, что в настоящий момент вакцинироваться в Эстонии можно в 528 местах, еще месяц назад таких мест было более 300.