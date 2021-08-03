Ростов-на-Дону, 3 августа, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Более 58% взрослого населения Ростова-на-Дону привились от COVID-19, сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте» Вакцинация

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"Вакцинацию прошли уже более 410 тысяч ростовчан. Первый компонент за минувшие сутки получили ещё 4 тысячи человек. Сегодня уже провакцинировано более 58% от подлежащего вакцинации населения», — написал Логвиненко в Instagram.

Ростовчанам доступно 22 тыс. доз антиковидной вакцины. В очереди на прививку — более 10 тыс. человек.