Ростов-на-Дону, 3 августа, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Введённые для борьбы с распространением коронавирусной инфекции ограничения ужесточаются в Ростовской области с 4 августа 2021 года, сообщили 3 августа в пресс-службе регионального правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM В маске

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Глава региона Василий Голубев утвердил 3 августа изменения в действующее постановление правительства Ростовской области №272. Они коснутся условий посещения ряда учреждений и организаций.

«Для того чтобы посетить их лично, потребуется предъявить один из трёх документов: сертификат о вакцинации от COVID-19, документ о перенесённом в течение предшествующего полугодового периода заболевании, вызванного коронавирусом или отрицательный ПЦР-тест на COVID-19», — говорится в сообщении.

Документ с отрицательным результатом ПЦР-тест на коронавирус «действителен только в течение трёх календарных дней». При этом на детей до 18 лет не распространяются ограничения по вышеуказанным документам.

Уточняется, что в МФЦ и в других операционных залах для обслуживания людей (например, на почте) в Ростовской области нужно будет предъявить один из трёх вышеперечисленных документов. Муниципальные и госуслуги без документа очно будет не получить — только дистанционно.

Также один из трёх документов потребуется при заселении в общежитие, причём это коснётся и студентов 18 лет и старше, и работников образовательных организаций. Потребуется документ при посещении фитнес-клуба, кафе, ресторана в том числе с летней верандой.

Вводятся ограничения на заполняемость (только на 30%) спортивных, театральных, кинозалов. А работу бассейнов и бань вовсе приостановили. В ТРЦ запретили работу фуд-кортов, торговую деятельность и деятельность по оказанию услуг на торговых островках.

Коснутся ограничения и проезда: так, в общественном транспорте, включая такси, запрещено теперь перевозить пассажиров без лицевых масок или респираторов.

«В медицинских организациях Ростовской области приостанавливается проведение профосмотров и диспансеризации граждан, плановая госпитализация, а также оказание плановой медпомощи, которая может быть отсрочена без угрозы жизни и здоровью пациентов», — сообщили в пресс-службе.